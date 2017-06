Nuove manovre di mercato per la Juventus. I dirigenti bianconeri stanno incontrando, in un ristorante del centro di Milano, gli emissari dell'Everton, guidati dal direttore sportivo Steve Welsh. Sul piatto ci sono i nomi di Mario Lemina e quello di Neto. Sul centrocampista ci sono da tempo le attenzioni del Valencia, con l'Everton che prova ad inserirsi. La richiesta della Juve è di 20 milioni per lasciar partire il giocatore della nazionale gabonese. Per quanto riguarda Neto invece i contatti sono più avviati, con il portiere brasiliano che vede di buon occhio il trasferimento in Premier League. Il suo costo si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro. Quello di oggi è stato un incontro conoscitivo tra le due società, che presto però può evolversi in trattative concrete.