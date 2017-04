La Juve non si ferma mai. Sì, c'è il campo ed una stagione che arrivati a metà aprile sembra sempre più poter assumere i connotati della leggenda tra una terza doppietta consecutiva in Italia a portata di mano ed un sogno Champions che giorno dopo giorno appare obiettivo reale. Ma se la Juve è diventata questa Juve, il merito sta in una programmazione che non ammette soste nemmeno sul mercato. Così, tra una sfida e l'altra al Barcellona, c'è stato il tempo di fissare un summit di mercato anche con la dirigenza della Sampdoria. Sul piatto due dei talenti più in vista dei blucerchiati e di tutto il campionato italiano: Milan Skriniar e, ovviamente Patrik Schick. Un incontro servito per andare ben oltre la semplice richiesta di informazioni, con la Juve determinata a pigiare il piede sull'acceleratore per vincere la concorrenza sui gioielli della Samp.



SKRINIAR - In rigoroso ordine di reparto, prima Skriniar. Il difensore centrale slovacco classe '95 ha convinto tutti in questa stagione, sotto la gestione Giampaolo ha saputo compiere il salto di qualità e trovare la giusta continuità dopo le difficoltà della passata stagione. E la Juve ha un progetto chiaro su di lui: bloccarlo ora prima che il prezzo possa volare alle stelle, per lasciarlo ancora un anno a Genova a completare il proprio percorso di crescita. Un progetto che piace e parecchio anche alla Samp, che potrebbe così fare cassa ed allo stesso tempo rimandare un'eventuale sostituzione di uno dei giocatori che potranno così rappresentare la spina dorsale anche in vista della prossima stagione.



SCHICK - Ma l'obiettivo vero è un altro, quel Patrick Schick su cui da tempo si è fiondato anche l'Inter. Definirla corsia preferenziale quella imbastita tra Ausilio e Ferrero è fin riduttivo, ma ora l'Inter dovrà dimostrare di fare sul serio e presentare l'offerta da 25 milioni per assicurarselo. Intanto la Juve è uscita allo scoperto, chiedendo ufficialmente a Osti e Ferrero quali possano essere i margini di inserimento in questa trattativa, con la disponibilità economica per poter accontentare senza troppi giri di parole le richieste del club blucerchiato, magari abbassandole leggermente proprio in virtù di un potenziale doppio colpo Schick-Skriniar. Il talento ceco potrebbe anche passare subito in bianconero per completare il reparto d'attacco di una Juve in costante caccia di under 21 già pronti al grande salto. L'Inter è avanti ma la Juve è pronta a uscire dagli specchietti, accelerando proprio mentre Arsenal e Tottenham prendono sempre più informazioni anche con l'entourage del giocatore. E la Samp ha fretta di sventolare la bandiera a scacchi...



