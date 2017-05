Il Milan e Kessie sono ormai vicinissimi. Anche la Roma, infatti, sembra essersi ritirata dalla corsa al centrocampista ivoriano. Questo è quanto emerge dalla riunione tenutasi nel pomeriggio tra Percassi e i dirigenti giallorossi, troppo distanti dalla cifra offerta al calciatore da Fassone e Mirabelli, che hanno proposto di più anche alla stessa Atalanta.



IL PASSO FALSO DELLA ROMA - Ecco perché l’incontro di oggi non ha sortito effetti positivi per la Roma, che a questo punto vede sfumare un obiettivo di mercato rincorso per un lungo periodo di tempo. Errata la scelta dei giallorossi, che nei mesi scorsi si erano affidati ad intermediari di mercato che non hanno fatto altro che frenare la trattativa e favorire l’inserimento del Milan, lesto a trattare immediatamente con l’unico agente di Kessie, ovvero George Atangana.



MILAN VICINO - Insomma, passano i giorni, e il futuro di Kessie sembra tingersi sempre più di rossonero, con la Roma ormai stremata da una trattativa gestita probabilmente con superficialità. L’ultimo incontro tra i dirigenti giallorossi e Percassi, dunque, decreta quasi la fine di una telenovela che va avanti da mesi.