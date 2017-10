Incredibile a Molfetta, in provincia di Bari: la Fulgor del patron Mauro Lanza, militante nel Girone H della Serie D, impelagata in zona retrocessione, ha deciso di dare una svolta alla propria stagione. Dopo l'esonero del vecchio allenatore infatti il presidente ha deciso di non ingaggiarne un altro, ma di sedersi in prima persona sulla panchina della squadra, diventando allo stesso tempo presidente e allenatore della sua squadra.



DALLA BENZINA ALLA PANCHINA - Ciò che ha divertito maggiormente la Rete sono però i metodi di allenamento totalmente innovativi di Lanza: metodi che sembrano funzionare, visto il pareggio ottenuto nell'ultima giornata contro una rivale ben più quotata, l'AZ Picerno. Anche se il rischio di perdere comunque la partita c'è stato: il mister-presidente stava infatti per togliere dal campo un under che, per motivi di regolamento, deve essere sempre presente in campo in Serie D. Lanza gestisce un impianto di benzina nella cittadina pugliese e nel contempo esercita la sua funzione di tecnico-presidente.

