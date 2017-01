Ad aiutare l'Inter contro l'Udinese, anche un pizzico di buona sorte. Questo è quanto si apprende dall'edizione odierna del Corriere della Sera, che evidenzia come Delneri, tecnico dei friulani, abbia involontariamente aiutato gli uomini di Pioli.



"Che ci siano improvvisi venti favorevoli si evince proprio dagli sviluppi dell’azione: inizia da una rimessa laterale che i nerazzurri battono in fretta, grazie al contributo involontario di Delneri che stoppa al volo il pallone che esce dal campo, applausi e ohhh del pubblico al proprio mister, ma se avesse lasciato andare quel pallone magari la rimessa laterale sarebbe stata diversa, e sicuramente ritardata. Sono le porte scorrevoli della vita, e del calcio. Intanto l’Inter arpiona una vittoria che non provoca balzi in classifica, ma dentro al petto sì. Vedremo, vedremo".