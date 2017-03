La sfida di ieri tra Empoli e Zenit nel Torneo di Viareggio è terminata 1-1 sul campo. Il risultato, però, è stato modificato in 3-0 per la squadra italiana a seguito di un clamoroso errore dei russi, che hanno sostituito cinque calciatori anziché quattro come concesso nella manifestazione. Ecco il comunicato della società toscana:



"Il giudice sportivo della 69ª edizione della Viareggio Cup, Jacopo Piccioli, ha accolto il ricorso presentato dall´Empoli contro lo Zenit San Pietroburgo assegnando il 3-0 alla formazione toscana: sul campo la sfida era finita 1-1. La squadra russa aveva infatti effettuato sostituzioni in cinque momenti diversi della partita mentre il regolamento della manifestazione ne prevede solo quattro (fine del primo tempo e in altri tre momenti precisi della gara)".