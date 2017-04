Ogni settimana una nuova protesta. Ha dell’incredibile quanto accaduto in Norvegia. Durante la gara di seconda divisione (equivalente della Serie B italiana) tra Kongsvinger e Ranheim, rispettivamente undicesima e prima squadra del campionato, un tifoso ha voluto lasciare il segno sulla gara. E, visto il risultato, è riuscito pienamente nel suo intento.



L’INVASIONE - Al minuto 81’ della gara, sul punteggio di 0-0, un tifoso in segno di protesta contro una decisione del guardalinee Ole Andreas Skogsrud Haukåsen (foto di Eurosport.com) ha pensato bene di fare invasione di campo. E non è tutto. Una volta entrato sul terreno di gioco, munito di bomboletta spray al peperoncino, il tifoso ha tracciato una linea rossa sulla faccia dell’assistente dell’arbitro. Un episodio inedito e curioso, soprattutto perché la gara sembrava indirizzarsi verso il pareggio e gli animi tra le due squadre erano più che tranquilli.



LA PROTESTA - Dalle immagini si vede un tifoso, vestito di rosso, darsela a gambe dopo aver spruzzato lo spray al peperoncino per alcuni secondi sull’assistente di linea. L’uomo, tifoso del Kongsvinger, è stato arrestato poco dopo dalla polizia presente allo stadio. L’arbitro, Steinar Hauge, ha sospeso per tre minuti circa la gara per permettere al guardalinee di essere soccorso. Haukåsen, dopo essersi pulito il viso con un panno intriso d’acqua, ha portato a termine la gara, terminata sullo 0-0.