Ha sollevato grande clamore la protesta dei giocatori del Long An, squadra della prima serie vietnamita, nel finale di una gara di campionato contro il Ho Chi Minh City. Sul punteggio di 2-2 al 35' della ripresa, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla squadra avversaria - per altro abbastanza netto, per spinta nei confronti dell'attaccante - e la protesta del Long An è stata a dir poco clamorosa. Gli uomini del Long An hanno circondato l'arbitro e hanno poi lasciato il terreno di gioco in segno di protesta. Il direttore di gara non è tornato sui propri passi e ha fatto battere il rigore ai padroni di casa. Il portiere del Long An, Nguyen Minh Nhut (foto di Bongdaplus.vn), però, in segno di protesta è rimasto tra i pali ma si è girato verso gli spalti, rifiutandosi di parare il rigore.



STATUE - Alla ripresa del gioco, dopo la realizzazione del rigore, il Long An ha deciso di "scansarsi" letteralmente. I calciatori della squadra sono rientrati in campo e sono rimasti immobili sul campo, come statue, in segno di protesta nei confronti dell'arbitro. Gli avversari hanno segnato altri due gol senza trovare alcuna opposizione e la gara è terminata sul 5-2 in favore del Ho Chi Minh City.



SQUALIFICHE - La Federcalcio vietnamita non ha gradito quanto accaduto sul terreno di gioco e ha deciso di usare il pugno di ferro contro la veemente protesta del Long An. Al portiere e al capitano della squadra, Huynh Quang Thanh, sono state assegnati 2 anni di squalifica. L'allenatore del Long An è stato fermato per 3 anni "per aver interrotto la partita, non rispettando la decisione arbitrale e per aver causato danni alla reputazione e all'onore della Federcalcio". Il club ha accettato la decisione della federazione senza presentare ricorso e si è scusato per il comportamento antisportivo dei tesserati.