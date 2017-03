José Mourinho che ammette di aver fatto un errore? E' una novità. Sentite cosa dice l'allenatore del Manchester United di Bastian Schweinsteiger, messo a lungo fuori rosa, poi reintegrato e alla fine ceduto ai Chicago Fire, nella Mls: "E' uno di quei giocatori nei confronti del quale mi sono sentito in difetto per qualcosa che gli ho fatto. L'ultima cosa che gli ho detto e' stata: 'non sono stato giusto con te una volta, adesso lo saro''. Quando mi ha chiesto di andare via, gli ho detto si'. Mi dispiace per come e' andata nella prima parte di stagione, lui lo sa. Abbiamo perso un bravo ragazzo, che aveva una buona influenza sugli altri in allenamento. Probabilmente avremmo avuto ancora bisogno di lui ma dovevo lasciarlo andare. Cosa avrei fatto diversamente? Non lo avrei messo fuori rosa. All'epoca eravamo in troppi, molti dei quali in una situazione incerta. C'erano ancora Schneiderlin e Depay. Mi pento di come l'ho trattato, non e' un problema per me ammetterlo e l'ho detto anche a lui".