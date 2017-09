Incredibile Pavel Nedved. Il vicepresidente della Juventus, che aveva disputato l'ultima partita ufficiale da calciatore il 31 maggio 2009 contro la Lazio, è pronto a fare il suo ritorno in campo all'età di 45 anni. Sì, avete capito bene, anche sei si tratterà di un'occasione speciale e irripetibile, quella che vedrà la Furia Ceca in campo col figlio diciottenne con la maglia dell'FK Skalnà, squadra della sua città natale e nella quale ha militato dall'età di 5 a quella di 13 anni. Il match, che sarà disputato la prossima primavera, è stato organizzato dallo stesso Nedved e da Tomas, un amico di infanzia che a sua volta sarà accompagnato dal figlio calciatore.



Un evento comunque storico e da ricordare in Repubblica Ceca e per lo Skalnà, che ha ufficializzato tutto pubblicando sulla propria pagina Facebook la firma di Nedved. Per una sola partita certo, ma l'affare può considerarsi fatto.