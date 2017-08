Giornata spagnola per la Fiorentina, stasera sfidante del Real Madrid nel Trofeo Bernabeu. Alle ore 22:45 la formazione di Stefano Pioli sfiderà infatti quella di Zinedine Zidane: sfruttando l'occasione, due elementi dell'Atletico Madrid hanno visitato il ritiro della squadra viola. Stefan Savic ha salutato gli ex compagni, in particolare Nenad Tomovic e Milan Badelj, mentre Diego Pablo Simeone ha colto l'occasione per incontrare il figlio Giovanni, da poco trasferitosi alla Fiorentina. "Facendo una visita a Gio trascorrendo un po' di tempo insieme", ha commentato su Instagram il Cholo nella foto che lo ritrae insieme all'attaccante gigliato.

Visitando a Gio y disfrutando un rato juntos @simeonegiovanni pic.twitter.com/mKXehLJndq — Diego Pablo Simeone (@Simeone) 23 agosto 2017