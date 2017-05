Dal sogno Champions League all'incubo retrocessione, nel giro di poche settimane la stagione del Bayer Leverkusen si è drammaticamente capovolta: meno di due mesi fa le Aspirine salutavano la coppa dalle grandi orecchie con un dignitoso pareggio in casa dell'Atletico Madrid (dopo la sconfitta casalinga dell'andata), ora sono coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione. Una sola vittoria negli ultimi due mesi e mezzo, una serie di risultati negativi che ha portato il Leverkusen a 36 punti, solo +3 sul terz'ultimo posto condannato al playout a fine stagione, e il calendario per le ultime partite non sorride: scontro diretto con l'Ingolstadt, poi ci saranno Colonia e Hertha Berlino che sono in piena corsa per un posto in Europa League. Il rischio di un disastro totale è concreto e per una squadra ricca di talento come il Bayer significa una sola cosa: se la barca affonda i pezzi pregiati scappano, le antenne del mercato sono già tutte puntate.



Più veloci di tutti i club di Bundesliga, che hanno già iniziato a 'saccheggiare' il Leverkusen: il centrale Toprak passerà al Borussia Dortmund al termine della stagione, mentre il Bayern Monaco ha bruciato la concorrenza del Liverpool per la stellina Julian Brandt. Destinati a restare in Germania anche Kampl, Volland e il capitano Bender, mentre per il portiere Leno sembrano spalancarsi le porte della Premier League: dal Liverpool al Manchester United, tanti club alla ricerca di un estremo difensore giovane e affidabile. Chicharito Hernandez invece è sempre più vicino al passaggio in MLS.



Ancora incerti Mehmedi, l'ex Roma Jedvaj e Tah, centrale seguito in passato anche dal Milan. Dall'altra sponda del capoluogo lombardo arrivano però gli interessamenti più concreti: l'Inter cerca un terzino mancino, Wendell e soprattutto Benjamin Henrichs sono già stati visionati diverse volte e possono diventare nomi caldissimi per l'estate nerazzurra. Attenzione poi a Karim Bellarabi, 27enne capace di giostrare su tutto il fronte offensivo: piace sia all'Inter che al Milan, dove ha uno sponsor importante come Mirabelli, e se il prezzo dovesse scendere sotto ai 20 milioni di euro potrebbe tornare di moda per le due squadre.



Sempre coinvolti i rossoneri per quanto riguarda Hakan Calhanoglu: il centrocampista classe '94, turco ma nato in Germania, è stato vicino al Milan quando aveva 16 anni, nel 2015 e la prossima estate (a due anni dalla scadenza del contratto) può rientrare nei progetti della nuova società, nonostante una squalifica di quattro mesi che lo tiene fermo da febbraio. La concorrenza però è folta e agguerrita: anche la Juventus e soprattutto il Chelsea sono interessate e ingolosite dalla possibilità di assicurarselo con meno di 20 milioni di euro.



Inter, Juve e Milan ma non solo, perché il Napoli non resta a guardare e sogna di concludere un colpo solo accarezzato: Leon Bailey, ala mancina giamaicana classe '97 che in estate il Bayer ha prelevato dal Genk per meno di 15 milioni.Il padre-agente però ha Napoli nel cuore, stregato a settembre dall'ambiente partenopeo e convinto dal progetto tecnico: in caso di fuga da Leverkusen proprio il club di De Laurentiis sarebbe uno dei primi, se non il primo in assoluto, con cui trattare.



Ultimo ma non per importanza Kai Havertz: classe '99 promosso ad ottobre dal settore giovanile che ha già collezionato 21 presenze in Bundesliga di cui 12 da titolare. A soli 17 anni il centrocampista tedesco, capace di agire sia da mezzala in una mediana a tre che in una linea a quattro come interno o esterno, è già protagonista in campo e sul mercato: l'Inter è a caccia di un altro giovane prospetto da affiancare a Gagliardini, il suo nome è scritto in rosso sul taccuino di Ausilio e Suning.



Tanti gioielli in vetrina, una possibile retrocessione che fa sognare l'Europa: tutte le big sono pronte ad approfittare del crollo del Bayer Leverkusen.



@Albri_Fede90