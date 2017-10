Dopo i fatti accaduti nelle ultime giornate in Spagna, che hanno visto i riflettori internazionali puntati sul referendum per l'indipendenza della Catalogna, la situazione si trova ora in una fase di stallo:"Dobbiamo riflettere, serve una mediazione a garanzia dei nostri diritti. L’Unione europea non può continuare a guardare dall’altra parte: questa è una questione europea, non è più solo spagnola". Sono queste le ultime dichiarazioni di Puigdemont, presidente della Generalitat catalana, che nonostante i fatti del primo ottobre non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Dall'altra parte il presidente del Governo, Mariano Rajoy, non sembra muoversi dalle posizioni iniziali e dopo aver dichiarato il referendum illegale ha annunciato: "Useremo tutti i mezzi legali a nostra disposizione per ripristinare l'ordine in Catalogna".



Nell'eventualità pressochè impossibile che venisse dichiarata l'indipendenza della Catalogna cosa succeederebbe per la Nazionale spagnola?



In primis la nazionale spagnola ne uscirebbe estremamente indebolita infatti senza i catalani difficilmente sarebbe stata in grado di vincere due Europei e un Mondiale tra il 2008 e il 2012. In secondo luogo perchè sarebbe costretta ad avere come rivale la Nazionale di calcio della Catalogna, costituita da giocatori di altissimo livello. E' vero anche che una nazionale catalana già esiste e dal 1904 ha giocato quasi 200 partite, contro diverse squadre nazionali, regionali e club, ma solo in forma di amichevoli non ufficiali. In ogni caso una ipotetica nazionale catalana ufficilamente riconosciuta vanterebbe una formazione estremamente competitiva: una difesa solida e ricca di alternative, un centrocampo di altissimo livello e un buon attacco. Una formazione ufficiale difficile da affrontare per chiunque.



In porta Kiko Casilla, numero12 del Real Madrid. Una linea difensiva formata totalmente da giocatori cresciuti nella cantera del Barcellona: Gerard Piqué, difensore centrale del Barcellona, Jordi Alba terzino sinistro del Barcellona, Marc Bartra centrale del borussia Dortmund Dortmund e Hector Bellerin, terzino destro dell'Arsenal.



In mezzo al campo altri prodotti del vivaio blaugrana: Sergi Roberto, Sergio Busquets, Fabregas (con Sergi Samper del Las Palmas pronto a raccogliere il testimone). Una mediana che farebbe invidia ai più grandi club europei.



In attacco: il blaugrana Deulofeu (ex Milan), Keita Baldè Diao, attaccante del Monaco e della nazionale senegalese e Mariano Diaz, attaccante del Lione nato in Catalogna ma con una presenza nella nazionale dominicana .



Allenatore? Ovviamente Pep Guardiola, che non ha mai nascosto il suo sostegno all'indipendentismo catalano e che in merito al referendum di domenica aveva rilasciato queste dichiarazioni: 'E' un giorno importante per la democrazia. Non chiediamo l'indipendenza, ma il permesso di votare. Il referendum è legale.'





CATALOGNA (4-3-3): Kiko Casilla; Bellerin, Bartra, Piquè, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Fabregas; Keita, Mariano DIaz, Deulofeu. Allenatore: Guardiola