Ines Trocchia la giovane modella campana è sulla copertina di Playboy Portogallo. La modella super tifosa dell'Inter è per la prima volta senza veli sull'edizione lusitana di Playboy dedicata alla memoria di Hugh Hefner. Ines Trocchia è una grande appassionata di calcio e ha partecipato negli ultimi giorni di calciomercato allo speciale trasmesso da Raisport.



Attualmente è anche nel pool delle bellissime "agenti 0011", le spie che indagano sui più scottanti casi di mercato per la trasmissione Zona11pm mercato in onda tutti i venerdì alle 22.45 su Raisport. Su Playboy Ines torna con un servizio bollente di 16 pagine che ha fatto impazzire il web, in una serie di immagini scattate dalla fotografa internazionale Ana Dias.