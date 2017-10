Doveva rimanere una visita segreta, ma qualcosa è andato storto nei piani di Marouane Fellaini, centrocampista classe '87 del Manchester United attualmente ai box per un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori fino a fine mese. Uno dei giocatori più apprezzati da Josè Mourinho, che non avrà gradito però il blitz a sorpresa dell'ex Everton nell'albergo di Bruxelles sede del ritiro del Paris Saint Germain in vista del match di Champions League contro l'Anderlecht.



Semplice visita di cortesia, magari per salutare qualche amico come il connazionale e compagno di squadra nel Belgio Thomas Meunier, o un incontro con risvolti di calciomercato? Il dubbio è quanto mai legittimo visto che Fellaini, pizzicato all'esterno dell'hotel dai giornalisti locali, è fuggito in fretta e furia provando a nascondere il volto e soprattutto l'inconfondibile chioma con un cappello, prima di salire a bordo della sua automobile e allontanarsi.