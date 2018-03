Niente Nazionale per Giorgiouscito per infortunio a 10 minuti dal termine di Spal-Juventus. Al termine del match Max Allegri ha confermato che il centrale non raggiungerà i compagni dell’Italia a Coverciano per preparare le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Come riportato da Sky Sport,in attesa degli esami strumentali per verificare le condizioni del centrale bianconero. Dall’ambiente Juve non filtra particolare pessimismo per il match contro il Milan dopo la sosta e, di conseguenza, neanche per il match di andata contro il Real Madrid. Le condizioni di Chiellini saranno comunque valutate nei prossimi giorni.