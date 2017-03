L’attaccante del Tottenham, Harry Kane, ha abbandonato prematuramente il campo nella partita di FA Cup con il Millwall. La causa è un infortunio riportato alla caviglia dopo appena 5 minuti di gioco, in seguito ad uno scontro di gioco. Kane si trovava un periodo di splendida forma, con 12 gol messi a segno nelle ultime 10, e 19 reti stagionali complessive.



L’infortunio è un brutto colpo per gli Spurs e le loro speranze di qualificarsi alla Champions League. Infatti il suo sostituto naturale, Vincent Janssen, non è ritenuto all’altezza del ruolo, cosa appurata dopo avergli dato spazio in seguito a un infortunio simile subito da Kane recentemente. Ora si valuteranno i tempi di recupero, che potrebbero tenere Kane lontano dal campo da gioco per diverse partite.