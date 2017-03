Così l’esterno dell’Inter e della nazionale croata Ivan Perisic ha parlato a proposito dell’infortunio in nazionale rimediato da Marko Pjaca: “Il campo su cui abbiamo giocato era indegno, non adatto al calcio professionistico e non c'è nessun motivo di organizzare partite di questo tipo", ha attaccato Perisic. "Consiglierei al signor Suker (presidente della Federcalcio croata ndr) di scegliere meglio gli avversari, sperando siano di qualità superiore, perché su questi campi orrendi possiamo solo perdere più giocatori per infortunio. La più grande sconfitta di questa amichevole è stato perdere Pjaca. Il campo era criminale, terribile"