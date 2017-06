Una nuova bufera rischia di travolgere il calcio italiano. Un "caso" che ha al centro sempre Infront, l'advisor della Lega, coinvolto in un'inchiesta della Procura di Milano sulla spartizione dei diritti tv di Serie A e B per il trienno 2015-2018. Come riporta Il Fatto Quotidiano, le carte entrate in possesso dei pm milanesi svelano come Infront fosse pronta ad aiutare i club in difficoltà economiche, tanto da svolgere un ruolo di "polmone finanziario" per le società. Una nota della Guardia di Finanza del 24 novembre 2015 svela anche come fosse disponibile un memorandum riservato per "una struttura finanziaria da realizzare nell'interesse delle società di calcio".



ANCHE INTER E MILAN - Secondo i pm, Infront - guidata allora da Marco Bogarelli, che oggi risulta indagato e su cui pesa una richiesta d'arresto bocciata dal gip e riportata sul tavolo del Riesame - svolgeva un ruolo di "banca clandestina": "L'analisi del partitario fornitori di Infront –si legge in un'altra nota della Finanza – ha permesso di rilevare che la società ha ricevuto fatture dai seguenti club calcistici". L'elenco successivo contiene 39 nomi di squadre di Serie A e B, tra cui figurano anche due big come Inter e Milan, i cui rapporti commerciali erano pesantemente negativi per l'advisor: per 33 milioni di euro, per quanto riguarda i nerazzurri, ben 130 invece per i rossoneri.



L'INTERCETTAZIONE DI LOTITO - A sostegno di questa tesi c'è anche un'intercettazione del 16 novembre 2015 tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e lo stesso Bogarelli. All'epoca al Bari, con alla presidenza l'ex arbitro Gianluca Paparesta, servivano almeno 500 mila euro per non ricevere sanzioni. "Me stai a fa' scoppià un casino - dice Lotito - non è possibile per 500 mila euro". E poi: "Scade oggi, il 16, deve pagà, se no pija la penalizzazione". Bogarelli risponde: "Ho capito". Lo stesso giorno Giuseppe Ciocchetti, altro ex manager Infront, dice a Paparesta: "Fammi una fattura a Infront (...). Fai 460 più Iva. (...) La fattura la fa per il secondo sponsor di maglia". Nelle carte spunta anche il nome dell'Atalanta, per un "presunto finanziamento a Infront del gruppo Percassi (non indagato), sotto forma di sponsorizzazione del marchio Victoria's Secret, del quale il gruppo bergamasco risulterebbe franchisee italiano (...). La provvista erogata, 2 milioni, verrebbe restituita all'Atalanta, il cui ad è Luca Percassi, con contratti di marketing per le prossime stagioni".



DOCUMENTI E FINANZIAMENTI - C'è poi un terzo indizio, secondo i pm: un'operazione sospetta segnalata dalla Banca d'Italia. Dal primo gennaio 2014 al 21 dicembre 2015, "Infront ha eseguito pagamenti" alle società di calcio "per 11 milioni e 400 mila euro". Viene spiegato come dallo statuto di Infront siano previsti "l'acquisto e la vendita in Italia e all'estero dei diritti tv, ma non risulta contemplata l'attività di finanziamento". E spunta poi anche la testimonianza di David Biancifiori, detto Scarface, coinvolto in un'inchiesta du mazzette per appalti televisivi: "Mi proposero di raggiungere un volume di 9 milioni l'anno a patto che riconoscessi retrocessioni in contanti pari al 3%" e svela poi come furono trasferiti dei soldi "alla Fc Bari a titolo di finanziamento".