FA a rischio squalifica? Secondo il Daily Telegraph, la federcalcio inglese rischia di ricevere dalla Fifa la stessa sanzione inflitta a quella del Kuwait. Sospesa a tempo indeterminato lo scorso ottobre per le ingerenze della politica con una nuova legge sullo sport. La nazionale e le squadre di club sono state 'bandite' da ogni competizione internazionale, fino a quando la federazione sarà riammessa dimostrandosi in grado di gestire le proprie attività in modo indipendente dal sultanato. Allo stesso modo l'Inghilterra rischierebbe di essere esclusa da Mondiali ed Europei, mentre i club della Premier League non potrebbero più partecipare a Champions ed Europa League.



In realtà si tratta di uno scenario assai improbabile. Anche se il Governo britannico sarebbe pronto a intervenire con una legge nel caso in cui la FA inglese non riuscisse ad approvare una riforma per garantire più posti nella dirigenza a donne e minoranze etniche, a oggi rispettivamente solo 8 e 4 su 122 membri. Per accelerare i tempi il ministro dello sport, Tracey Crouch ha già minacciato di tagliare i finanziamenti pubblici per 30 milioni di sterline e di ritirare le candidature per ospitare Mondiali, Europei e finali di Champions League. Il presidente della FA, Greg Clarke ha promesso di dimettersi se non riuscirà a far passare la riforma entro il prossimo aprile.