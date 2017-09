Sono andate in scena questa sera cinque delle gare valide per i sedicesimi di finale della Coppa di Lega inglese. In campo 5 big della Premier League che hanno tutte passato il turno non senza fatica come per Arsenal e Manchester City.



Ecco i risultati:

Arsenal-Doncaster 1-0

25' Walcott (A)

Chelsea-Nottingham 5-1

12' Kenedy (C), 18' Batshuayi (C), 39' Musonda (C), 52' Batshuayi (C), 85' Batshuayi (C), 92' Darikwa (N)

Everton-Sunderland 3-0

38' Calvert-Lewin (E), 51' Calvert-Lewin (E), 83' Oumar Niasse (E)

Manchester United-Burton 4-1

5' Rashford (M), 17' Rashford (M), 36' Lingard (M), 60' Martial (M), 91' Dyer (B)

West Bromwich-Manchester City 1-2

3' Sane (M), 71' Yacob (W), 76' Sane (M)