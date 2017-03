Jermain Defoe si paragona a un top player. L'attaccante del Sunderland, è stato convocato dalla Nazionale inglese, e in conferenza stampa ha dichiarato di essere molto simile a Zlatan Ibrahimovic: “Zlatan ha un anno più di me, ma è ancora forte, continua a segnare e a fare la differenza. Anch’io cerco sempre di dare il meglio, di tenermi in forma e migliorarmi. Credo sia un bene per i giovani vedere me e Ibrahimovic, prenderci ad esempio”. Defoe è classe 1982, e con l’Inghilterra è arrivato a 58 presenze, segnando 23 gol.