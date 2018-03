Inghilterra-Italia 1:1



INGHILTERRA



Butland 6: Inoperoso nel primo tempo, indovina l'angolo sul rigore di Insigne ma non riesce a neutralizzare la conclusione.



Walker 6: È il migliore nel terzetto della retroguardia inglese. Dalla sua parte, la formazione di Southgate non corre particolari pericoli. Al 31' si immola su una conclusione di Immobile e devia la palla sul fondo. Ammonito per un fallo su Pellegrini.



Stones 5: Serata no per il difensore del Manchester City. Nei primi tre minuti, prima si lascia scappare Immobile e poi incespica sul pallone all'interno dell'area di rigore, regalando un'altra opportunità all'attaccante della Lazio. In entrambi i casi riesce a recuperare, evitando il gol degli Azzurri. Al 16' lascia tutto solo il centravanti azzurro, che sbaglia da pochi passi. Lento e impreciso, esce nella ripresa dopo una pallonata in pieno volto. (73' Henderson 5,5: Si piazza davanti alla difesa per contenere la spinta offensiva azzurra. C'è anche lui nel terzetto in occasione del rigore su Chiesa)



Tarkowski 5: Esordio non semplice per il difensore del Burnley. Soffre la vivacità di Immobile e Candreva prima e Chiesa poi. Causa il rigore con un intervento in ritardo sul gioiello della Fiorentina.



Trippier 6: Bene nelle due fase: da una parte annulla Insigne, dall'altra impensierisce De Sciglio con le sue solite discese nella metà campo avversario. (60' Rose 5,5: è impegnato a difendere, non riesce a spingere con continuità).



Oxlade-Chamberlain 6: Molto bravo in fase difensiva, si fa vedere in avanti alcune accelerazioni interessanti. Ammonito per proteste nel primo tempo. Ci prova da fuori al 57', ma la sua conclusione è centrale. (60' Lallana 6: ci mette poco a entrare in partita, aiuta Sterling nella gestione del pallone in fase offensiva. Nel finale soffre la spinta degli Azzurri e non riesce a rimanere nel vivo del gioco).



Dier 6: Southgate gli affida le chiavi del centrocampo. È molto bravo a coprire in fase di non possesso, costringendo gli Azzurri a lavorare sulle fasce. Al 25', il suo colpo di testa sugli sviluppi di un corner è centrale. Dopo l'uscita di Stones, viene arretrato sulla linea dei difensori. Bravo a soffiare il pallone a Belotti lanciato in porta.



Lingard 6: Ottima l'intesa con Vardy. Al 10' serve il compagno che non arriva all'appuntamento col pallone per un questione di centimetri. In occasione del gol, è lesto a recuperare il pallone sul fallo subito da Sterling e mandare in porta l'attaccante del Leicester. (70' Cook 5: Prima assoluta con la maglia della Nazionale maggiore. Tocca troppi pochi palloni).



Young 6: Bravo in entrambe le fasi, si fa sempre trovare. Sfiora il gol al 38' con un tiro-cross deviato in corner da Zappacosta. Nella ripresa ci riprova al 54', con Bonucci che si immola ed evita il 2-0.



Sterling 6,5: È l'anima dell'Inghilterra. Svaria sul tutto il fronte offensivo e guida la manovra offensiva degli uomini di Southgate. Crea molti problemi alla difesa di Di Biagio, che non riesce praticamente mai a neutralizzarlo. Tentativo al 62' che termina tra le braccia di Donnarumma. Ci prova con una conclusione a giro al termine di una bella azione corale, con il pallone che termina alto sopra la traversa.



Vardy 6,5: Lavora molto per la squadra. Al 24', la prima conclusione nello specchio viene respinto Donnarumma. Al secondo tentativo non sbaglia e sigla il gol del vantaggio. (70' Rashford sv)



Southgate 6: Tanti esperimenti in vista del Mondiale. Tradito dal VAR, che gli nega la seconda vittoria dopo quella sull'Olanda.



Alessandro De Felice



ITALIA



Donnarumma 6: risponde presente respingendo con le gambe un tentativo di Vardy, non può nulla sulla botta da pochi passi della punta del Leicester.



Zappacosta 6: spinge poco ma da quella parte l'Inghilterra non sfonda quasi mai.



​Rugani 5: tiene due volte in gioco Vardy, De Sciglio e Donnarumma lo salvano. Si gira di spalle in occasione dell'azione che porta al vantaggio inglese.



​Bonucci 6: dà un pallone sanguinoso a Parolo, l'Inghilterra segna. Migliora nella ripresa, da buon capitano è l'ultimo a mollare



De Sciglio 6,5: bravo a chiudere su Vardy, fa un grande lavoro in fase difensiva. Il migliore degli Azzurri.



​Parolo 5,5: ci mette il solito cuore, la solita grinta, ma serve un pallottoliere per contare i suoi errori.



​Jorginho 5: cerca il palleggio, si accende ad intermittenza. Per buona parte del match è lento e prevedibile.



Pellegrini 6: qualche ricamo di troppo, ma anche qualche giocata interessante (79' Gagliardini sv)



​Candreva 4,5: tanti errori, pochissime scelte utili. L'annus horribilis continua, al nuovo corso questo Candreva non serve a nulla (dal 55' Chiesa 6: tanto impegno, un solo lampo che porta al rigore conquistato)



Immobile 4,5: pronti via a un'occasione enorme, ma invece di tirare cincischia, cercando un dribbling inutile. Al 16' si ripete mettendo alto di testa. Era tutto solo. In azzurro Ciro diventa piccolo piccolo, è davvero il meglio che l'Italia possa offrire? (dal 64' Belotti 5: troppo solo, senza guizzi)



Insigne 6: trotterella per il campo, a caccia di una posizione. I compagni non lo aiutano, ma lui si nasconde e quando ha il pallone tra i piedi è presuntuoso. Si prende la sufficienza solo per il rigore trasformato. L'Inghilterra non subiva gol da oltre cinque partite.



Di Biagio 6: l'Italia ha il merito di rimanere ordinata, di non mollare mai, ma là davanti fatica troppo.



Federico Zanon