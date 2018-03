Dopo l'esordio flop nella sconfitta per 2-0 contro l'Argentina, l'Italia di Gigi Di Biagio proverà il riscatto nella seconda amichevole internazionale che prenderà il via a Wembley a partire dalle 21.00 contro l'Inghilterra. Tante novità nello scacchiere tattico del ct fra cui, la più importante è la scelta di non concedere a Gigi Buffon l'occasione del riscatto, al suo posto giocherà Donnarumma.



Sono 26 in totale i precedenti tra Inghilterra e Italia: nel bilancio complessivi sono avanti gli Azzurri con 10 successi (8 sconfitte e 8 pareggi). La Nazionale ha inoltre perso solo una delle ultime sette gare contro l’Inghilterra che però, a Wembley ha vinto 15 delle ultime 19 gare.



La squadra di Gareth Southgate ha segnato una sola rete nelle ultime tre partite (Lingard contro l’Olanda nell’ultimo match disputato). Dall’altra parte, l’Italia non trova la rete da 287 minuti e ha segnato solamente 3 gol negli ultimi 630 minuti giocati. Gli Azzurri aspettano un gol da Lorenzo Insigne dallo scorso giugno, contro il Liechtenstein.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Inghilterra (4-2-3-1): Butland; Walker, Stones, Tarkowski, Trippier; Oxlade-Cahmberlain, Dier; Lingard, Young, Sterling; Vardy.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.