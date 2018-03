Dopo il 2-0 contro l'Argentina, torna in campo l'Italia di Gigi Di Biagio e lo fa, ancora, con il 4-3-3. Di fronte, i leoni d'Inghilterra, gli uomini di Southgate che giocano nel loro tempio, quel Wembley che dalle 21 sarà teatro della sfida. In porta, per gli Azzurri, non ci sarà Gianluigi Buffon ma Gigio Donnarumma, in quella che sembra poter essere l'inizio di una nuova era.



IL RESTO - In panchina Marco Verratti, che verrà sostituito da Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma che, nei giorni scorsi, ha parlato in conferenza stampa: "Sono stanco di vedere gli altri vincere". Insieme a lui, in mezzo al campo, confermati Jorginho e Parolo. Davanti spazio a Candreva, in difesa sarà Bonucci a guidare Rugani al suo fianco con Florenzi e Darmian sulle corsie laterali.



Inghilterra (3-4-3): Butland; Walker, Stones, Mawson; Trippier, Dier, Henderson, Young; Sterling, Vardy, Alli.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Rugani, Darmian; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.