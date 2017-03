Negli scorsi giorni si era diffusa la voce di un interesse da parte del Torino per l'attaccante del Chievo Verona Roberto Inglese. Attraverso un'intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, il centravanti ha però allontanato le voci di un possibile trasferimento in granata nella prossima stagione.

"Io via dal Chievo? Non ci ho mai pensato - ha dichiarato Inglese - qui ho trovato un ambiente familiare".