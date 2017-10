Una doppietta da protagonista. Sì, Roberto Inglese sta tornando in buona forma e arrivano anche i risultati a dargli forza: l'attaccante del Chievo ha fatto la differenza nel derby contro il Verona, altri tre punti per Maran e un sms diretto al Napoli che è già padrone del suo cartellino per il prossimo giugno. Ma può anticipare il suo arrivo a gennaio, ipotesi probabile visto l'infortunio di Milik e la presenza di una clausola che consente di anticipare di 6 mesi l'operazione Inglese, costata 10 milioni più bonus.



PALLA A SARRI - La decisione della società è di portare Inglese al Napoli da gennaio, valutando l'idea prestito per Milik a Verona, ma questo è un altro discorso. Intanto, la scelta finale verrà fatta con Maurizio Sarri che ha mandato un segnale chiaro: "L'alternativa a Mertens dev'essere di livello, altrimenti le gioca tutte lui...", ha detto l'allenatore. Inglese è avvisato, serve il suo meglio per conquistarsi il Napoli da subito. Ma le chances restano ottime...