L'eliminazione in Champions League per mano della Juventus rischia di lasciare strascichi pesantissimi in casa Barcellona. Stando a quanto riporta Diario Gol, i consiglieri più stretti di Andres Iniesta starebbero consigliando al calciatore spagnolo di lasciare i blaugrana al termine del suo contratto nel 2018. Troppe, infatti, le incognite sul futuro blaugrana dal punto di vista tecnico a partira, anche dalla scelta del prossimo allenatore che Valverde che sembra in pole ma non pare sia graditissimo allo stesso Iniesta. La sconfitta contro la Juve, confermano dalla Spagna, ha aperto una piccola frattura tra Iniesta e la società blaugrana.