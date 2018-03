Intervistato da Cadena SER, Andres Iniesta si è detto ancora incerto sulla permanenza al Barcellona: "Non ho ancora deciso al 100% se resto o no. Se lo farò, sarà perché potrò dare ancora il 200%, perché è quello che il club merita da me. Se non potrò farlo, me ne andrò, queso è il mio dubbio. Sono nel club della mia vita, quello che mi ha dato tutto, l'affetto del pubblico... Non è una situazione facile, ma capisco che sono arrivato a una certa età e tutte le cose cambiano, si aprono porte interessanti. Non è una questione di amore, ma di quello che decido di fare".