Ha suscitato parecchio scalpore quanto accaduto ieri pomeriggio al Filadelfia, la casa del Torino, quando, per testare l'impianto audio dello stadio, è stato diffuso l'inno della Juventus. Nelle ultime la Fondazione Filadelfia, che si occupa della rinascita dell'impianto, ha diffuso un comunicato a riguardo. "La Fondazione Stadio Filadelfia stigmatizza l’increscioso episodio inerente la errata riproduzione di un inno diverso da quello del Torino Calcio 1906 in occasione delle prove audio di ieri allo Stadio Filadelfia. Precisa di aver preso gli opportuni provvedimenti nei confronti della ditta responsabile a cui è stato richiesto di scusarsi con la tifoseria granata. La Fondazione Filadelfia si augura che non accada più una simile situazione lesiva della propria immagine e soprattutto del prestigio del “mitico” Stadio Filadelfia".

IL COMUNICATO DI CS COSTRUZIONI - Al comunicato della Fondazione ne è seguito poi uno di scuse da parte della CS Costruzioni, la ditta per cui lavora l'operaio che ha colpevole di aver diffuso l'inno della Juventus. "La C.S. Costruzioni Srl, capogruppo delle imprese che hanno eseguito i lavori di costruzione dello stadio “Filadelfia”, presso la città di Torino, attualmente in fase di finiture, è al corrente del fatto che durante le prove audio, trasmettendo l’inno del Torino FC, a causa di un’incomprensione tecnica, sia stato successivamente trasmesso l’inno della Juventus FC. Pur non essendone responsabile, C.S. Costruzioni Srl si scusa con la committenza, la Fondazione Filadelfia, il Torino FC e tutta la tifoseria granata. Si precisa che nulla è avvenuto preterintenzionalmente: il tecnico incaricato ha riprodotto tramite Youtube il file musicale contente l’inno del Torino FC per effettuare la prova audio, inconsapevole che la playlist contenesse in coda l’inno di altre squadre. Per coincidenza fortuita a seguire vi era quello dellla Juventus FC. Per tale motivo si offre e si chiede comprensione nei confronti del tecnico che, amareggiato, si è allontanato dal cantiere. Consapevoli del suo rammarico e della sua buona fede, lo si attende in cantiere per eseguire le ultime prove prima dell’inaugurazione.

L’amministratore della C.S. Costruzioni Srl a s.u.

Carlo Fornaca".