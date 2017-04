De Laurentiis vuole trattenere i migliori e poi rinforzare la squadra di Sarri per puntare allo scudetto. Come si legge su Tuttosport, la paura che uno tra Insigne e Mertens possa lasciare Napoli si trasforma sempre più nella certezza che resteranno entrambi, perché la volontà del club si sposa con quella dei due attaccanti ed è per questo che immaginarli ancora in azzurro nonostante le avances di club anche blasonati, diventa sempre più concreto. Il club azzurro non vuole più aspettare ed è per questo che sta lavorando sul fronte rinnovi.



Il più insidioso è quello del belga: Mertens ha solo un altro anno di contratto ma l'arrivo in città di Francis Stijn e Laurence Melotte, gli avvocati-procuratori dell'attaccante, rappresenta il segnale di un accordo ormai prossimo. Poco prima di Napoli-Udinese gli avvocati belgi hanno incontrato Giuntoli e il presidente De Laurentiis. E nei vari colloqui, il Napoli ha ribadito la volontà di trattenere Mertens essendo disposto anche ad aumentare l'offerta economica. Nessun accordo è stato ancora raggiunto ma la volontà di chiudere c'è e si valuta anche l'ipotesi di inserire una clausola rescissoria, valida per l'estero.



Passi in avanti sono stati fatti anche circa il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne: il gelo che c'era tra le parti è ormai acqua passata e il primo passo del Napoli verso il calciatore ha già prodotto i suoi frutti. L'attaccante non ha mai nascosto la volontà di diventare una bandiera azzurra ed essere il Totti del Napoli ma chiede la giusta riconoscenza dopo un'annata vissuta ad altissimi livelli. Il presidente De Laurentiis vuole accontentarlo ed ha sottoposto al calciatore un rinnovo fino al 2022 con un ingaggio da top player, di circa 4,5 milioni di euro. Venerdì scorso alla Filmauro c'è stata la svolta: il patron ha incontrato il padre e gli agenti di Insigne e si è trovata l'intesa che però necessita di essere sottoscritta. Anche il nodo dei diritti di immagine è stato sciolto: di fronte ad un ingaggio così importante, il calciatore è disposto a cederli interamente al club.