L'estate scorsa è un ricordo lontano. Un rinnovo che non arriva, una stagione tra alti e bassi alle spalle, qualche dispetto di mercato. Già, perché Lorenzo Insigne e quel suo accostamento all'Inter non lo hanno dimenticato proprio tutti: una mossa che faceva gioco in quel momento, tra un nuovo contratto ancora lontano e la risposta dell'Inter al corteggiamento deciso del Napoli per Mauro Icardi. Oggi è un'altra storia, perché Lorenzo si è preso un posto da titolare fisso e la perla del Bernabéu è solo la copertina di un momento fantastico.



RINNOVO PIU' VICINO - Insigne è in forma, segna (gol bellissimi) e fa segnare, il Napoli non ha nessuna intenzione di perderlo. Tra fisso e bonus, De Laurentiis si è spinto fino a quasi 3 milioni di euro complessivi per l'ultima proposta di rinnovo; la richiesta di Lorenzo resta più alta, ma la fase è di avvicinamento. Segnali positivi. Rimane ancora tanto da limare, dai diritti d'immagine a un'ipotetica clausola rescissoria molto alta su cui bisognerà discutere con l'entourage di Lorenzo, anche perché il Napoli la vorrebbe valida naturalmente solo per l'estero e con una cifra importantissima. Uno degli ultimi ostacoli da superare per questo rinnovo, ecco la situazione nel dettaglio nel nostro video dal centro di Milano, dall'hotel dove il ds del Napoli Giuntoli è spesso protagonista.