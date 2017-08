Lorenzo Insigne ha rinnovato il suo contratto fino al 2022 con stipendio da 4,5 milioni a stagione ha certificato il suo status di leader che lo lega al Napoli. Un legame che resterà tale, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, salvo che "non dovessero giungere offerte indecenti. Il cambio di manager ha destato timori nell’ambiente, il passaggio nella scuderia di Raiola tiene in ansia i tifosi, preoccupati anche dalle indiscrezioni a proposito di un interessamento del Barcellona per sostituire Neymar. Chiacchiere di mercato, ovviamente, che avranno fatto vacillare il giovane Lorenzo, ma che non hanno trovato riscontro. Per nulla al mondo il ragazzo vorrà perdersi lo spettacolo della festa per il terzo scudetto".