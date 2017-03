Insigne-Mertens-Insigne non è l'immagine di una triangolazione perfetta, anche se in stagione ne abbiamo viste tante, ma sono i marcatori finiti nel tabellino del 3-0 rifilato dal Napoli al Crotone. La coppia d'attacco a disposizione di Maurizio Sarri ha regalato 3 punti fondamentali in ottica secondo posto in campionato ed è riuscita a mettersi alle spalle il pesante tonfo subito contro il Real Madrid in Champions League.



ENTRAMBI DECISIVI E SENZA RINNOVO - Due giocatori che sono fondamentali nello scacchiere tattico di Sarri, con la punta belga arrivata a quota 24 gol e 11 assist in 35 gare e l'esterno italiano giunto a 11 gol e 10 assist in 38 partite. L'intesa in campo e lo strepitoso rendimento, tuttavia, non è l'unico punto che accomuna i due giocatori. Entrambi, infatti, sono alle prese con una difficile trattativa per il rinnovo di contratto con il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo che lega Mertens ai partenopei scadrà il 30 giugno 2018, mentre l'anno successivo (2019) è la deadline del contratto di Insigne.



INSIGNE, TRATTATIVA AVVIATA - Soltanto un mese fa i contatti fra l'entourage dell'attaccante italiano e la dirigenza del Napoli sono ripresi dopo un inizio di stagione caratterizzato da rapporti molto freddi. La punta chiede un ingaggio superiore a 3,5 milioni di euro mentre De Laurentiis è arrivato ad offrirne soltanto 2,5. Le sensazioni sono positive con la distanza che sarà colmata e l'intesa sarà messa nero su bianco.



MERTENS ASPETTA INSIGNE - Il percorso inverso, invece, è stato compiuto da Mertens che aveva trovato un principio di intesa con il Napoli ad inizio stagione, poco prima della sua esplosione in zona gol. Un'intesa che, ora, la punta belga vuole rivedere anche e soprattutto in virtù del suo straordinario rendimento.



NAPOLI COSA ASPETTI? - Il punto di riferimento salariale per entrambi i giocatori è ovviamente Marek Hamsik, arrivato a quota 4,5 milioni annui con l'ultimo rinnovo. Mertens però, ora aspetterà di capire quale sarà il futuro (e lo stipendio) di Insigne per presentare la sua ultima richiesta alla proprietà. Entrambi volgiono rimanere ed entrambi sono fondamentali per il futuro del club azzurro, ma ora il tempo inizia a scarseggiare. Il Napoli cosa aspetta?