Dopo le magie in Nazionale ed un'annata straordinaria col Napoli, Lorenzo Insigne traccia il bilancio della sua stagione al Corriere dello Sport.



LA NUMERO 10 - "Tanto orgoglio nell'indossarla, perché questa è la maglia dei grandi campioni (anche del suo mito Maradona, ndr). La 10 mi è sempre piaciuta e spero in futuro di portarla di nuovo.



LA CONSACRAZIONE - Sì perché non avevo mai fatto così tanti gol in Serie A. Sono davvero contento di come sono andate le cose. Il mio obiettivo è ripartire da dove ho finito sia con il Napoli sia con la Nazionale. Voglio essere a disposizione e rendere al massimo.



RINNOVO - Era quello che volevo, il mio sogno. Adesso l’obiettivo nei prossimi 5 anni è fare ancora meglio, vincere qualcosa d’importante con i miei compagni a Napoli.



SCUDETTO - Sarebbe bello. Nell’ultima stagione abbiamo commesso qualche passo falso che non ci ha consentito di giocarcela fino alla fine. Certi errori non dovremo ripeterli. Ora però penso alle vacanze, da luglio vedremo".