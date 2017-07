Una dichiarazione d'amore. Una di quella di altri tempi, che stride con il calcio moderno e la sua brama di soldi. Lorenzo Insigne giura amore al suo Napoli, lo fa in un'intervista concessa a Il Corriere dello Sport: "Spero di restare per sempre a Napoli, perchè ho sempre desiderato indossare questa maglia per tutta la vita. Poi si sa che non dipende solo dal calciatore, ma dalla società. Ho rinnovato un contratto di cinque anni, penso a giocare. Il mio desiderio è rimanere più a lungo possibile nella squadra dove mi sono formato e per la quale il mio cuore palpita. A chi mi sento simile? Sono vicino a Cannavaro, perchè siamo un po' scugnizzi".



QUEL NO DELL'INTER - "Quando ero alla scuola calcio ho fatto vari provini, prima con il Torino poi con l'Inter. Poi venivo sempre scartato perchè dicevano che ero bassino. Poi l'ex direttore del settore giovanile del Napoli Peppe Santoro mi ha portato qua. Avevo undici anni. Mi ricordo la notte prima del debutto in Serie A, ero a Castelvolturno ed era il primo anno dopo Pescara. Ho esordito contro il Parma e ho fatto gol".



IMPRESSIONATO - "Il giocatore che mi ha più impressionato in Nazionale è Pirlo. E' un grande campione, sono orgoglioso di aver giocato con lui. Poi Higuain, non me l'aspettavo così forte. Il difensore che mi ha fatto soffrire di più è Barzagli. E' un grande giocatore e un bravo ragazzo. Sta sempre al suto posto, è educato ed è l'unico che mi tiene botta".