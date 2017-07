Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Questi alcuni dei passaggi più significativi. "Sono orgoglioso di aver rinnovato con il Napoli, è stato un passo importante che ha fatto la società nei miei confronti. E un premio per tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare fin qui. Spero di continuare a dare una mano ai compagni e di vincere qualcosa con il Napoli. Dobbiamo farlo per i nostri tifosi: anche qui in ritiro ci hanno seguito in tantissimi, ora tocca a noi renderli felici".



Siete pronti per lo scudetto?

"Lo abbiamo dimostrato già l’anno scorso. Siamo arrivati a una lunghezza dalla seconda e a cinque dalla prima, senza i punti persi con Palermo, Sassuolo e altre squadre alla portata non dico che avremmo vinto lo scudetto, però ce lo saremmo giocati fino alla fine".



Quindi la Juventus è più vicina?

"Credo di sì. La differenza è che loro non sbagliano mai le partite con le piccole".



L’ha sorpresa l’addio di Bonucci?

"Credo abbia sorpreso tutti, anche per la tempistica: in 24 ore hanno chiuso un’operazione incredibile. Con lui ho un ottimo rapporto, gli ho mandato un sms di in bocca al lupo".



Una cessione che può essere un vantaggio per il Napoli.

"Sì, lui era fondamentale per il gioco della Juventus e questo deve darci più fiducia. La Juve ha perso una certezza nella fase difensiva. E anche con l’anno in più per Chiellini e Barzagli qualcosina può perdere"



A proposito di gol. Maradona ha detto che se lo supera nella classifica marcatori azzurri può prendersi la 10.

"Preciso, non ho mai chiesto la 10. Preferisco la 24, giorno in cui e nata mia moglie. Il giocatore si vede al di là del numero".