Intercettato dai cronisiti di Firenze in attesa di raggiungere il ritiro della Nazionale a Coverciano, l'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne ha parlato del suo attuale momento e della trattativa che non decolla per il suo rinnovo.



IL NAPOLI E' UNA BIG - "Io penso che il Napoli sia una grande squadra e si e' visto perche' ce la siamo giocata quasi alla pari con il Real Madrid pero' per vincere tanti trofei non ci vogliono solo i giocatori, ma anche una grande società".



STO BENE AL NAPOLI - "Mi auguro che il Napoli crescera' anche come società, io sto bene al Napoli e sto dando il massimo per questa maglia. Finche' il presidente mi dara' l'opportunita' di fare grandi cose qui io rispondero' sempre presente".



SUL RINNOVO - "Il presidente De Laurentiis sa che la mia priorita' e' il Napoli pero' per ora e' tutto fermo e io penso solo a giocare, a queste cose pensa il mio agente. Il matrimonio si fa in due, non solo da una parte. Io do sempre la mia disponibilita' al Napoli, poi il presidente sapete com'e'. Aspetto e poi vedremo".