Spalletti chiama, Perisic non risponde. E' andato a vuoto il tentativo del nuovo allenatore dell'Inter per convincere a restare il croato, che vuole il Manchester United con cui ha già un accordo per un ingaggio raddoppiato rispetto ai 3 milioni a stagione guadagnati a Milano. Il club nerazzurro non intende scendere sotto quota 50 milioni di euro per il suo cartellino, 10 milioni in più rispetto all'ultima offerta della squadra inglese allenata da Mourinho.



100 MILIONI - Sul mercato in uscita ci sono anche Brozovic (15 milioni), Banega (10 milioni), Jovetic (13 milioni), Ranocchia (10 milioni) e Biabiany (6 milioni). In totale farebbero 104 milioni di euro, mentre il risparmio lordo sugli stipendi invece sarebbe di 21,8 milioni secondo la Gazzetta dello Sport.