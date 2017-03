Fa sul serio Suning e non ci riferiamo soltanto agli ambiziosi piani di rilancio dell'Inter, con un mercato estivo che si preannuncia scoppiettante e che ha come obiettivo quello di riportare il club nerazzurro nel gotha del calcio europeo. Anche sul fronte stadio, la proprietà cinese si è dimostrata molto sensibile sull'argomento ed è pronta ad intavolare una discussione col Comune di Milano per portare avanti il suo progetto di riqualificazione di San Siro e dell'area circostante.



IL MILAN FRENA SUNING - Peccato che, in questa vicenda, si inserisca in maniera determinante la nebulosa situazione societaria del Milan che, in attesa del sospirato closing spostato al prossimo 14 aprile, non può esprimersi sulla questione. Nelle idee di Suning c'è di investire circa 130 milioni di euro per operare quegli interventi che regalerebbe ai due club ma soprattutto alla città di Milano un impianto in linea con i migliori d'Europa. Chiusura del terzo anello per inserirvi bar, ristoranti e negozi, tutte ipotesi rimandate per ora, almeno fino a quando chi rappresenterà il Milan nel futuro prossimo non si sarà espresso.



EX TROTTO - L'Inter ha già avanzato la proposta al sindaco Sala per superare l'attuale convenzione d'affitto che scade nel 2030, dando la propria disponibilità ad occuparsi della zona esterna dello stadio, quella dell'ex Trotto, che appartiene alla Snai. Cinema, centri commerciali e hotel per aumentare ulteriormente i propri ricavi, dopo i recenti accordi commerciali in Cina; Suning fa sul serio e vuole correre, in attesa che anche il Milan esca dall'impasse.