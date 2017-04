Ivan Perisic piace, da tempo, in Premier League. E al croato il campionato inglese affascina, eccome se affascina. 3 sono i club d'oltremanica che seguono l'ex Wolfsburg: Chelsea, Manchester United e Liverpool. Il club nerazzurro, però, non vuole liberarsi del classe '89, se non per un'offerta vicina ai 50 milioni di euro.