L'Inter ha bisogno di ritrovare il vero Gagliardini, ma in vista della prossima stagione, dove l'italiano sarà confermato al 100% insieme a Kondogbia, il club nerazzurro sta studiando il mercato alla ricerca di un titolare da affiancare ai due mediani già presenti in rosa.



FABINHO PIU' DI VERRATTI - Il sogno di mezza Europa si chiama Marco Verratti e anche l'Inter è iscritta da tempo alla corsa al centrocampista pescarese. E' destinato a lasciare il Paris Saint Germain, ma per farlo servirà un budget più che importante. 80 milioni è la valutazione del suo cartellino, 8 i milioni annui che chiede per lasciare Parigi. Juve, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco sono le concorrenti e per questo il ds Ausilio ha scelto di virare con forza su Fabinho, centrocampista classe '93 del Monaco. Come riportato dal Corriere dello Sport Ausilio sarà presente nel doppio confronto fra Juventus e la formazione monegasca per spingere sull'acceleratore della trattativa.



STROOTMAN E NAINGGOLAN - L'imput è chiaro, a questa Inter in mezzo al campo servono muscoli e centimetri più che un regista vero e proprio e, per questo, non vanno sottovalutate le due piste che portano a Roma, sponda giallorossa, dove l'Inter tiene monitorate le situazioni di Kevin Strootman e Radja Nainggolan. L'olandese è in scadenza 30 giugno 2018, ma difficilmente rinnoverà e sta aspettando offerte. Più complicato arrivare a Nainggolan, legato alla Roma fino al 2020. Lui vuole un aumento che la società non può ad oggi garantirgli e per questo sta valutando alternative.



BENASSI E PELLEGRINI - Alternative come quelle che rispondono ai nomi di Marco Benassi e Lorenzo Pellegrini. L'Inter vuole completare la rosa con giocatori giovani, italiani e di grandi prospettive. Per questo Ausilio sta seguendo l'attuale centrocampista classe '96 del Sassuolo ma destinato a tornare in estate in giallorosso. Più intrigante, invece, il nome del torinese Benassi, cresciuto nel vivaio nerazzurro e utilissimo anche in ottica Uefa. L'Inter lo perse alle buste per poche migliaia di euro, ora servono almeno 15 milioni per riportarlo alla base.