Al lavoro, per trovare la dimensione giusta. L'Inter che vince in campionato, che ha collezionato 16 punti sui 18 disponibili continua ad essere un cantiere aperto, soprattutto nel reparto offensivo. Spalletti sta lavorando con grande cura sul trequartista, un ruolo, una posizione fondamentale per la sua idea di gioco. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su chi è stato impiegato in questo inizio di stagione e su quelle che potrebbero essere le sorprese. L'ex allenatore della Roma ne ha ruotati tre in quella posizione: tre volte Borja Valero – contro Bologna, Crotone e Spal –, due Brozovic – contro Fiorentina e Genoa – e una Borja Valero – contro la Roma – senza trovare la soluzione definitiva.



ALTERNATIVE - I vari test certificano una ricerca che non ha ancora prodotti definitivi per questa squadra. Ai tre utilizzati va aggiunto Eder che da subentrante è quasi sempre finito alle spalle di Icardi e le due ali, Antonio Candreva e Ivan Perisic, che potrebbero essere le prossime soluzioni. Candreva, che non ha ancora segnato ma ha fornito un assist, potrebbe rispolverare certe sue attitudini più da mezz’ala che da trequartista. Oppure Perisic che dove lo metti molto probabilmente sta anche se accentrarlo vorrebbe dire privarsi di un’ala eccezionale. Sotto traccia, intanto, Spalletti potrebbe insistere sulla «formazione» di Vecino.