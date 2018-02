Non solo Mauro Icardi. Tra i giocatori più ricercati di un'Inter che deve uscire dalla crisi c'è sicuramente Milan Skriniar, protagonista di una stagione a livelli altissimi nonostante le difficoltà della squadra nell'ultimo periodo. L'investimento per prenderlo dalla Sampdoria si è rilevato più che azzeccato, tanto che a gennaio è arrivata davvero una proposta da 65 milioni di euro sul tavolo dell'Inter: come anticipato a dicembre scorso, il Manchester City è passato dalle idee ai fatti arrivando a quella cifra per il centrale nerazzurro. "Sono venuto a nascondere i miei giocatori...", diceva Spalletti a inizio gennaio dopo una riunione in sede riferendosi anche alla mega proposta per Skriniar.



RISPOSTA NETTA - La decisione dell'Inter è stata molto chiara: Skriniar non si vende, tanto che Pep Guardiola ha speso quei soldi in seguito per Aymeric Laporte dall'Athletic Bilbao completando il reparto difensivo del suo Manchester City. Ma la decisione nerazzurra vale anche per giugno. L'Inter infatti non vuole privarsi di Skriniar neanche nella prossima estate, a meno che non si dovesse accedere alla Champions League e dunque essere costretti a lasciar andare un pezzo pregiato. Ausilio e Sabatini non hanno intenzione di cederlo, le big sono avvisate, Guardiola compreso.