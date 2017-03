L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come dopo ogni sconfitta, la squadra di Stefano Pioli abbia sempre saputo reagire nel modo migliore.



"Stefano Pioli si aspetta che anche stavolta l’Inter rispetti la regola sempre messa in pratica in campionato da quando lui è arrivato sulla panchina nerazzurra ovvero immediato riscatto nella partita successiva a una sconfitta. A dire la verità il tecnico di Parma ha finora abituato tutti molto bene visto che in Serie A ha diretto 14 gare ottenendo 10 successi, 3 sconfitte e 1 pareggio. Il primo ko è maturato alla terza panchina in A, con il netto 3-0 al San Paolo contro il Napoli: era il 2 dicembre e l’Inter 9 giorni più tardi, l’11, riuscì a battere 2-0 in casa il Genoa. La successiva delusione è maturata il 5 febbraio, sul campo della Juventus con il contestato 1-0 frutto della prodezza di Cuadrado. La domenica successiva, nonostante fossero privi di Icardi e Perisic, i nerazzurri batterono l’Empoli al Meazza (2-0). I tifosi sperano che la “legge” del 2-0 post sconfitta contro una grande si ripeta anche a Cagliari, dove Pioli medita di cambiare qualcosa".