Suning usa il pugno di ferro. Linea dura della proprietà cinese dell'Inter dopo le brutte e inattese sconfitte con Sampdoria e Crotone: ieri annullato il giorno di riposo, la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile (presenti anche i dirigenti Ausilio, Gardini e Zanetti) e da giovedì sarà in ritiro per il derby di sabato col Milan.



TUTTI A RISCHIO - Oggi alla Pinetina è atteso Steven Zhang, il figlio del patron Jindong Zhang, dato in arrivo venerdì. Come si legge sul Corriere della Sera, per Pioli le speranze di conferma ora rasentano lo zero. Da valutare anche la posizione del ds Ausilio: naturale che la dirigenza nerazzurra sia sotto accusa per il mercato e la gestione, costellata di errori. Non è scontato che Zhang decida di ripartire con gli stessi uomini.



TOTO ALLENATORE - Secondo la Gazzetta dello Sport, la conferma di Pioli è legata alla qualificazione in Europa League, a meno che arrivi un allenatore top. In cima alla lista c'è Conte (Chelsea), seguito da Simeone (Atletico Madrid). Altri nomi pesanti? Mourinho (Manchester United), Ancelotti (Bayern Monaco) e Guardiola (Manchester City). Alternative? Spalletti (Roma), Sampaoli (Siviglia) o Jardim (Monaco) con Marco Silva (Hull) come outsider.



NUOVO DIRIGENTE - In ogni caso nel mirino della proprietà cinese ci sono soprattutto i giocatori, per l'atteggiamento: si cerca un uomo forte che sappia strigliarli. A giugno arriverà un nuovo amministratore delegato italiano: era circolato forte il nome di Fenucci (Bologna), ma il club finora ha smentito. Poi Suning investirà altri 100 milioni di euro per rinforzare la squadra sul mercato estivo, più quelli che verranno dalle cessioni.



CORVINO ASPETTA PIOLI - Intanto la Fiorentina aspetta Pioli: il dg viola Corvino è pronto a offrirgli un contratto triennale. Svanito il sogno Sarri (Napoli), l'alternativa per il dopo Sousa è Di Francesco del Sassuolo.