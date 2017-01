L'infortunio al ginocchio che terrà ancora una volta Mattia Perin lontano a lungo dai campi da calcio complica i piani di mercato dell'Inter che sul portiere originario di Latina aveva scelto di puntare per il futuro e per il ruolo di erede di Samir Handanovic. Sì perchè nella testa dei dirigenti nerazzurri c'è già la volontà di programmare nel corso della prossima estate un acquisto per la porta che possa prima affiancare e poi sostituire l'estremo difensore sloveno.



UN ANNO DI APPRENDISTATO - Handanovic non è incedibile e, nel corso della prossima estate, l'Inter ascolterà eventuali offerte per il portiere classe '84 che a luglio compirà 33 anni. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2019 e per l'Inter quello firmato sarà il suo ultimo rinnovo. Perin era il candidato numero 1, ma l'incertezza sulla sua tenuta fisica sta facendo virare l'Inter su altri obiettivi.



DA OBLAK A LENO - Un nome caldo è quello di Alessio Cragno, attualmente in prestito al Benevento dal Cagliari e che gioverebbe di un anno di apprendistato accanto ad Handanovic. Nei programmi di Suning, tuttavia, c'è la volontà di acquistare un portiere già pronto, ancora giovane e di grande prospettiva. Per questo sono stati avviati i primi contatti con Jan Oblak, classe '93 sotto contratto con l'Atletico Madrid. L'alternativa? Il portiere classe '92 tedesco Bernd Leno accostato all'Inter a lungo nel corso degli ultimi anni.