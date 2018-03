Inter e Milano, un legame che diventa sempre più forte e che si respira in ogni via della città. Due storie che si intrecciano e danno vita a un unico sentimento di passione che accomuna tantissimi tifosi nerazzurri, che da oggi avranno un altro luogo simbolo da evidenziare sulla cartina. In via Borsieri 5, infatti, nasce “INTERWALL”, un murale celebrativo di 18 metri di altezza e 10 di larghezza che racconta i personaggi e i momenti più rappresentativi del club. Questo è quanto scrive l’Inter sul proprio sito internet.



“MILANO - Con Mediaset Premium la storia dell'Inter diventa urban art: in occasione del 110° compleanno del club nerazzurro, la pay tv di Cologno Monzese, Media Partner dell'Inter, ha realizzato un'operazione speciale per celebrarne la storia. Attraverso una campagna sui canali social dell'Inter e di Mediaset Premium e sul sito dedicato (www.interwall.mediasetpremium.it), i tifosi hanno potuto votare i momenti maggiormente simbolici ed evocativi della storia del club, scegliendo gli eventi e i personaggi indimenticabili di ogni decade, dalla fondazione del 1908 al Triplete del 2010. I momenti scelti sono stati immortalati su un murale celebrativo di 18 metri di altezza e 10 metri di larghezza, che sarà svelato oggi in via Borsieri 5 a Milano: nasce così "INTERWALL", testimonianza duratura dell'amore che lega la città alla squadra e allo stesso tempo opera che riqualifica e valorizza un tipico palazzo milanese nel quartiere simbolo della Milano contemporanea. L'operazione è stata progettata con il supporto di Dude Milano, il murale è stato realizzato dal collettivo di artisti Ortica Noodles”.