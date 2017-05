Mossa a sorpresa da parte dell'Inter sul mercato. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, i nerazzurri si sono inseriti nella trattativa per il rinnovo tra Daniele De Rossi e la Roma: un tentativo con proposta di un contratto biennale a cifre molto importanti (circa 5,5 milioni a stagione) per il centrocampista della Nazionale, 34enne a luglio prossimo e a scadenza con i giallorossi. Evidente la ricerca di un leader per la nuova Inter con Suning che si è attivata su diversi fronti.



RILANCIO ROMA - La Roma ha rilanciato adeguando la sua proposta che inizialmente non aveva soddisfatto De Rossi, visto anche l'approccio dell'Inter a cifre diverse: offerto un anno di contratto più opzione per il secondo a 3 milioni più bonus fino a poter arrivare attorno ai 4 milioni a stagione, questa la nuova proposta di Pallotta a Daniele De Rossi che sembra essere pronto a dire sì. Con l'Inter sullo sfondo e anche il Milan che ci aveva fatto più di un pensiero, ma la Roma non ha intenzione di perdere DDR.