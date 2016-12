L'Inter continua la caccia al centrocampista. E nella lunga lista di Piero Ausilio, ds nerazzurro, c'è un diktat chiaro: si compra solo in prestito, preferibilmente con diritto di riscatto. Perché i veri obiettivi, quelli grossi, andranno trattati da giugno quando si estinguerà ogni ostacolo legato al Fair Play Finanziario. In pole position c'è Lucas Leiva come fattibilità, ma va chiuso ancora l'accordo totale col Liverpool; e il preferito a livello tecnico rimane Luiz Gustavo, per cui il Wolfsburg non dà l'ok per adesso. Intanto, ad oggi, l'Inter ha già un accordo raggiunto: quello con John Obi Mikel, centrocampista nigeriano 29enne del Chelsea dove non sta trovando tanto spazio da anni. Comunitario, Mikel ha già dato il suo sì all'Inter e il Chelsea lo libera senza particolari problemi. Ma la volontà nerazzurra è un'altra, ovvero aspettare gli obiettivi principali (vedi Lucas Leiva, Gustavo & co) per poi tenere Mikel da ultima scelta. Intanto, su di lui si sono mossi anche club dall'MLS e il Marsiglia di Rudi Garcia.